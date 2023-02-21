Majed Naser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majed Naser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Majed Naser kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Majed Naser ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Majed Naser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majed Naser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Majed Naser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majed Naser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Majed Naser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Majed Naser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Majed Naser 1 Nisan 1984 tarihinde Fujairah şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Majed Naser Humaid Bakheit Al Maqdemi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Majed Naser Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Majed Naser, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Majed Naser'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Majed Naser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Majed Naser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Majed Naser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Majed Naser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2004 yılında Al-Wasl

1 Temmuz 2012 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

Majed Naser kimdir

Majed Naser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Majed Naser şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

2000–2003 Fujairah

Majed Naser Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 22 numaralı formasıyla 9 Şubat 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 71 maçta 0 gol atmıştır.

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Majed Naser nereli

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