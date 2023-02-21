Marwan Fahad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Fahad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwan Fahad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwan Fahad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwan Fahad 16 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Marwan Fahad Hamza Hassan Alwatani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwan Fahad Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Marwan Fahad'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marwan Fahad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwan Fahad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marwan Fahad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwan Fahad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2021 yılında Khor Fakkan

1 Ekim 2022 yılında Shabab Al-Ahli

Marwan Fahad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwan Fahad şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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