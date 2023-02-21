Mohammed Marzooq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Marzooq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Marzooq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Marzooq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Marzooq 23 Ocak 1989 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Marzooq Abdulla Mohd Al-Matroushi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Marzooq Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mohammed Marzooq'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Marzooq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Marzooq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Marzooq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Marzooq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Al-Jazira

1 Temmuz 2011 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

Mohammed Marzooq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Marzooq şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammed Marzooq Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Shabab Al-Arabi Club bis 7/09

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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