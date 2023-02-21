Bogdan Planic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Planic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Planic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Planic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Planic 19 Ocak 1992 tarihinde Uzice şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Богдан Планић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Planic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoine-Dominique Ettori yapmaktadır. Bogdan Planic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Planic'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Planic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Planic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bogdan Planic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Planic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Zlatibor

1 Ocak 2011 yılında Sloboda Uzice

1 Ocak 2012 yılında FK Bezanija

1 Temmuz 2012 yılında Jedinstvo Uzice

1 Temmuz 2013 yılında OFK Belgrad

24 Temmuz 2014 yılında Kızılyıldız

30 Ocak 2015 yılında OFK Belgrad

25 Temmuz 2016 yılında Vojvodina

23 Ağustos 2017 yılında FCSB

6 Eylül 2020 yılında Maccabi Haifa

27 Ağustos 2022 yılında Shabab Al-Ahli

Bogdan Planic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Planic şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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