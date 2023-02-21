Yousef Jaber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Jaber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Jaber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousef Jaber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousef Jaber 25 Şubat 1985 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Yousef Jaber Naser Jaber Al Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousef Jaber Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yousef Jaber, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 21 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yousef Jaber'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yousef Jaber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousef Jaber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yousef Jaber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousef Jaber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında FC Baniyas

1 Temmuz 2007 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2010 yılında FC Baniyas

21 Temmuz 2019 yılında Shabab Al-Ahli

Yousef Jaber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousef Jaber şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Yousef Jaber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 2 gol atmıştır.

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