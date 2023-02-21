Hassan Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Hamza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hassan Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hassan Hamza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hassan Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Hamza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hassan Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Hamza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Hamza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Hamza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Hamza 10 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hassan Hamza Ali Hussain Al Mazam şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Hamza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassan Hamza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Hassan Hamza'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Hamza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/hm0fficial?s=09

http://www.instagram.com/has17oon/

Hassan Hamza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Hamza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Hassan Hamza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Hamza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

Hassan Hamza kimdir

Hassan Hamza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Hamza şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Hassan Hamza nereli

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