Ahmed Abdulla Jamil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Abdulla Jamil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Abdulla Jamil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Abdulla Jamil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Abdulla Jamil 16 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Abdulla Jamil Abdulla Suroor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Abdulla Jamil Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Abdulla Jamil'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Abdulla Jamil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Abdulla Jamil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Abdulla Jamil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Abdulla Jamil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Shabab Al-Ahli

Ahmed Abdulla Jamil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Abdulla Jamil şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Abdulla Jamil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 20 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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