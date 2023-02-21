Tariq Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tariq Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tariq Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tariq Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tariq Ahmed 12 Mart 1988 tarihinde Dibba Al Hisn şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Tariq Ahmed Mohamed Hassan Al Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tariq Ahmed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tariq Ahmed'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tariq Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tariq Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tariq Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tariq Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sharjah FC

1 Temmuz 2009 yılında Al-Jazira

1 Ocak 2011 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2013 yılında Al-Nasr SC

1 Ocak 2023 yılında Shabab Al-Ahli

Tariq Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tariq Ahmed şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Tariq Ahmed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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