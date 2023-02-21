Omar Ahmad Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Ahmad Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Ahmad Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Ahmad Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Ahmad Salem 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Omar Ahmad Salem Abdulla Saleh şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Ahmad Salem Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 3 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Ahmad Salem'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Ahmad Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Ahmad Salem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Omar Ahmad Salem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Ahmad Salem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Khor Fakkan

3 Ekim 2021 yılında Shabab Al-Ahli

Omar Ahmad Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Ahmad Salem şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.