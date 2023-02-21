Renan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renan 19 Mayıs 2002 tarihinde Itapevi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Renan Victor da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Websoccer do Brasil Ltda yapmaktadır. Renan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Renan'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Renan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Palmeiras

8 Nisan 2022 yılında RB Bragantino

1 Ağustos 2022 yılında Palmeiras

25 Ağustos 2022 yılında Shabab Al-Ahli

Renan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renan şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Renan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 30 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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