Yuri Cesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Cesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Cesar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Cesar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Cesar 6 Mayıs 2000 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Yuri César Santos de Oliveira Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Cesar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIFEPRO yapmaktadır. Yuri Cesar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Yuri Cesar'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yuri Cesar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yuricesar00/

Yuri Cesar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Cesar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yuri Cesar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Cesar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2020 yılında Fortaleza

26 Ocak 2021 yılında Flamengo

1 Şubat 2021 yılında Shabab Al-Ahli

Yuri Cesar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Cesar şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.