Fede Cartabia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fede Cartabia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fede Cartabia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fede Cartabia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Fede Cartabia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fede Cartabia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fede Cartabia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fede Cartabia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fede Cartabia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fede Cartabia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fede Cartabia 20 Ocak 1993 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Federico Nicolás Cartabia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fede Cartabia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CFA Sports yapmaktadır. Fede Cartabia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fede Cartabia'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fede Cartabia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FCartabia

Fede Cartabia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fede Cartabia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fede Cartabia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fede Cartabia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2012 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2013 yılında Valencia

11 Temmuz 2014 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2015 yılında Valencia

30 Temmuz 2015 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2016 yılında Valencia

30 Ocak 2017 yılında Dep. La Coruña

31 Ocak 2017 yılında SC Braga

30 Haziran 2017 yılında Dep. La Coruña

17 Ağustos 2019 yılında Shabab Al-Ahli

30 Haziran 2020 yılında Dep. La Coruña

20 Eylül 2020 yılında Shabab Al-Ahli

30 Haziran 2021 yılında Dep. La Coruña

19 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Shabab Al-Ahli

Fede Cartabia kimdir

Fede Cartabia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fede Cartabia şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rosario Central, Sports Bombal Santa Fe (bis 2006)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fede Cartabia nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Leon Musaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Musaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leon Musaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Musaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Mabkhout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mabkhout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Mabkhout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mabkhout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Kabutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Kabutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Kabutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Kabutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khalfan Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalfan Mubarak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khalfan Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalfan Mubarak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!