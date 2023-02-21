Fede Cartabia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fede Cartabia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fede Cartabia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fede Cartabia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fede Cartabia 20 Ocak 1993 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Federico Nicolás Cartabia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fede Cartabia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CFA Sports yapmaktadır. Fede Cartabia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fede Cartabia'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fede Cartabia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FCartabia

Fede Cartabia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fede Cartabia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fede Cartabia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fede Cartabia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2012 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2013 yılında Valencia

11 Temmuz 2014 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2015 yılında Valencia

30 Temmuz 2015 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2016 yılında Valencia

30 Ocak 2017 yılında Dep. La Coruña

31 Ocak 2017 yılında SC Braga

30 Haziran 2017 yılında Dep. La Coruña

17 Ağustos 2019 yılında Shabab Al-Ahli

30 Haziran 2020 yılında Dep. La Coruña

20 Eylül 2020 yılında Shabab Al-Ahli

30 Haziran 2021 yılında Dep. La Coruña

19 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Shabab Al-Ahli

Fede Cartabia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fede Cartabia şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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