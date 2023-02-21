Harib Suhail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harib Suhail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harib Suhail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harib Suhail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harib Suhail 26 Kasım 2002 tarihinde Sharjah şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Harib Abdalla Suhail Al Musharrkh Al-Maazmi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harib Suhail Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Harib Suhail'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harib Suhail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harib Suhail isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Harib Suhail Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harib Suhail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Shabab Al-Ahli

Harib Suhail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harib Suhail şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Harib Suhail Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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