Yahya Alghassani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahya Alghassani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahya Alghassani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahya Alghassani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahya Alghassani 18 Nisan 1998 tarihinde Dubai şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da يحيى الغساني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahya Alghassani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEFT Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yahya Alghassani'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yahya Alghassani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ya10/

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Yahya Alghassani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahya Alghassani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Yahya Alghassani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahya Alghassani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2018 yılında Al-Wahda FC

4 Ocak 2021 yılında Shabab Al-Ahli

Yahya Alghassani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahya Alghassani şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yahya Alghassani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al Ahli Football Club Dubai, Shabab Ahli Dubai Football Club

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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