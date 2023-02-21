Mohammed Jumaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Jumaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Jumaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Jumaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Jumaa 28 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Jumaa Eid Gharib Juma Al-Balooshi/ محمد جمعة عيد البلوشي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Jumaa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohammed Jumaa'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Jumaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Jumaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Jumaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Jumaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Reserve

1 Temmuz 2019 yılında Shabab Al-Ahli

Mohammed Jumaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Jumaa şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammed Jumaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Shabab Al-Arabi Club Dubai

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 15 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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