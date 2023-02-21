Khalid Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Salem 15 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalid Salem Khalfan Ghumail Mubarak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Salem Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khalid Salem'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Salem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Salem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Salem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Shabab Al-Ahli

Khalid Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Salem şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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