Bader Abaelaziz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bader Abaelaziz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bader Abaelaziz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bader Abaelaziz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bader Abaelaziz 16 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Bader Nasser Abaelaziz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bader Abaelaziz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Bader Abaelaziz'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bader Abaelaziz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bader Abaelaziz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bader Abaelaziz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bader Abaelaziz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2021 yılında Shabab Al-Ahli

Bader Abaelaziz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bader Abaelaziz şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Bader Abaelaziz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 16 numaralı formasıyla 30 Aralık 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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