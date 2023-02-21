Aziz Ganiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aziz Ganiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aziz Ganiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aziz Ganiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aziz Ganiev 22 Şubat 1998 tarihinde Jizzakh şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Азизжон Алижон оглы Ғаниев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aziz Ganiev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aziz Ganiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 3 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Aziz Ganiev'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aziz Ganiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aziz Ganiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aziz Ganiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aziz Ganiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Nasaf Qarshi

3 Şubat 2020 yılında Shabab Al-Ahli

Aziz Ganiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aziz Ganiev şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Aziz Ganiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 4 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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