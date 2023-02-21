Jamal Al Hosani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Al Hosani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamal Al Hosani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamal Al Hosani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamal Al Hosani 22 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Jamal Ismail Jamal-Al Hosani şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamal Al Hosani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jamal Al Hosani'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jamal Al Hosani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamal Al Hosani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jamal Al Hosani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamal Al Hosani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

1 Ocak 2018 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2018 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2019 yılında Shabab Al-Ahli

13 Temmuz 2021 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2022 yılında Shabab Al-Ahli

Jamal Al Hosani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamal Al Hosani şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Al-Wahda

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.