Omar Khribin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Khribin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Khribin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Khribin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Khribin 15 Ocak 1994 tarihinde Damascus şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Suriye uyrukludur.Gerçek adı da عمر خريبين şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Khribin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Khribin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Khribin'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Khribin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/omarkhrbin/

Omar Khribin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Khribin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Omar Khribin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Khribin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Wahda SC

1 Temmuz 2013 yılında Al-Quwa Al-Jaw.

30 Haziran 2014 yılında Al-Wahda SC

1 Temmuz 2014 yılında Al-Mina'a SC

30 Haziran 2015 yılında Al-Wahda SC

1 Ocak 2016 yılında Al-Dhafra FC

16 Ocak 2017 yılında Al-Hilal SFC

30 Haziran 2017 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Hilal SFC

21 Ocak 2019 yılında Pyramids FC

30 Haziran 2019 yılında Al-Hilal SFC

17 Ocak 2021 yılında Al-Wahda FC

3 Ağustos 2022 yılında Shabab Al-Ahli

30 Haziran 2023 yılında Al-Wahda FC

Omar Khribin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Khribin şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omar Khribin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al Wahda Damascus (-2011)

Suriye takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 21 gol atmıştır.

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