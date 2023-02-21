Salmin Khamis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salmin Khamis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salmin Khamis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salmin Khamis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salmin Khamis 9 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Salmin Khamis Salmin Saqer Salmin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salmin Khamis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salmin Khamis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Salmin Khamis'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Salmin Khamis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salmin Khamis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salmin Khamis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salmin Khamis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

Salmin Khamis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salmin Khamis şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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