İgor Jesus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Jesus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Jesus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Jesus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Jesus 25 Şubat 2001 tarihinde Cuiabá şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Igor da Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Jesus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JBSports yapmaktadır. İgor Jesus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. İgor Jesus'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Jesus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igorjesus0/

İgor Jesus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Jesus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgor Jesus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Jesus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Coritiba FC

2 Ekim 2020 yılında Shabab Al-Ahli

İgor Jesus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Jesus şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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