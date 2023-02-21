Walid Abbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Abbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Abbas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Abbas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Abbas 11 Haziran 1985 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Walid Abbas Murad Yousuf Al Balooshi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Abbas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walid Abbas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Walid Abbas'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walid Abbas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid Abbas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Walid Abbas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Abbas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2013 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

Walid Abbas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Abbas şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Walid Abbas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 105 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.