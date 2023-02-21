Caio Eduardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caio Eduardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caio Eduardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caio Eduardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caio Eduardo 9 Nisan 2003 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Caio Eduardo De Souza Germano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caio Eduardo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Caio Eduardo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shabab Al-Ahli Dubai futbol takımında oynamaktadır. FC Shabab Al-Ahli Dubai takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Caio Eduardo'nin FC Shabab Al-Ahli Dubai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Caio Eduardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caio Eduardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caio Eduardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caio Eduardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2022 yılında Shabab Al-Ahli

Caio Eduardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caio Eduardo şuan FC Shabab Al-Ahli Dubai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Caio Eduardo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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