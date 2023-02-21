Abdullah Yousef Yousef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Yousef Yousef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Yousef Yousef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Yousef Yousef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Yousef Yousef 19 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdullah Yousef Abdalla Ali Sanqour Alraeesi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Yousef Yousef Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Yousef Yousef, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Yousef Yousef'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Yousef Yousef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Yousef Yousef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Yousef Yousef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Yousef Yousef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Khor Fakkan

1 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Abdullah Yousef Yousef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Yousef Yousef şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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