Alan Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Garcia 14 Eylül 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Alan Nicolás García Pereyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Garcia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Garcia'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Danubio FC

31 Ocak 2020 yılında Praiense

8 Ekim 2020 yılında SD Ejea

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

30 Mart 2021 yılında CA Atenas

27 Ağu 2021 yılında Villa Española

31 Aralık 2021 yılında CA Atenas

10 Şubat 2022 yılında CA Cerro

Alan Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Garcia şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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