Dario Denis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Denis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Denis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Denis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Denis 16 Aralık 1991 tarihinde Las Piedras şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Darío Denis Figueroa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Denis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dario Denis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 8 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Dario Denis'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Denis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Denis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Denis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Denis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ekim 2013 yılında CA Fénix

4 Ocak 2020 yılında Danubio FC

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

7 Mart 2021 yılında CA Fénix

8 Nisan 2021 yılında CA Cerro

Dario Denis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Denis şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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