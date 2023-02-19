Dylan Nandin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Nandin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Nandin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Nandin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Nandin 28 Şubat 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Dylan Alexander Nandín Berrutti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Nandin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Dylan Nandin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dylan Nandin'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dylan Nandin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Nandin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Nandin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Nandin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Cerro

Dylan Nandin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Nandin şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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