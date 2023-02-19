Ramiro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ramiro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ramiro Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ramiro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Fernandez 12 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Fernandez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nuevo Futbol yapmaktadır. Ramiro Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramiro Fernandez'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramiro Fernandezboyu ve yaşı kaç

Ramiro Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramiro Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Ramiro Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CADU (Zarate)

1 Temmuz 2018 yılında Acassuso CF

1 Temmuz 2019 yılında Atlanta

1 Ocak 2022 yılında Almirante Brown

4 Ocak 2023 yılında CA Cerro

Ramiro Fernandez kimdir

Ramiro Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Fernandez şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Ramiro Fernandez nereli

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