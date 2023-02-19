Ramiro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Fernandez 12 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Fernandez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nuevo Futbol yapmaktadır. Ramiro Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ramiro Fernandez'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramiro Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramiro Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ramiro Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CADU (Zarate)

1 Temmuz 2018 yılında Acassuso CF

1 Temmuz 2019 yılında Atlanta

1 Ocak 2022 yılında Almirante Brown

4 Ocak 2023 yılında CA Cerro

Ramiro Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Fernandez şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.