Mathias Abero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Abero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathias Abero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mathias Abero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mathias Abero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Abero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Abero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Abero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Abero 9 Nisan 1990 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Mathías Nicolás Abero Villan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Abero Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grupo FAO yapmaktadır. Mathias Abero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mathias Abero'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathias Aberoboyu ve yaşı kaç

Mathias Abero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Abero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Mathias Abero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Abero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Nacional

16 Ocak 2010 yılında Racing Club

30 Haziran 2011 yılında Nacional

19 Temmuz 2012 yılında Bologna

2 Eylül 2013 yılında AS Avellino

30 Haziran 2014 yılında Bologna

3 Ağu 2015 yılında Nacional

11 Ocak 2016 yılında Rafaela

5 Temmuz 2017 yılında Tigre

3 Temmuz 2018 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2019 yılında Patronato

4 Ağu 2020 yılında Rentistas

8 Nisan 2021 yılında Wanderers

21 Ocak 2022 yılında CA Cerro

Mathias Abero kimdir

Mathias Abero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Abero şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Nacional (1995-2008)

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Mathias Abero nereli

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