Matias Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Cabrera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Matias Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Cabrera 16 Mayıs 1986 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías Julio Cabrera Acevedo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Cabrera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini corner association yapmaktadır. Matias Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 26 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Cabrera'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Cabrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MatiasCabrera_8

Matias Cabreraboyu ve yaşı kaç

Matias Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matias Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Tanque Sisley

1 Ocak 2006 yılında CA Cerro

11 Ağu 2009 yılında Nacional

30 Ocak 2013 yılında Cagliari

1 Eylül 2014 yılında Estoril Praia

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2015 yılında Nacional

13 Temmuz 2016 yılında Defensor

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo Cali

15 Ocak 2020 yılında U. Concepción

18 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

9 Nisan 2021 yılında Defensor

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

26 Mayıs 2022 yılında CA Cerro

Matias Cabrera kimdir

Matias Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Cabrera şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

El Tanque Sisley (-2004)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matias Cabrera nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Son Haberler
Leider Berrio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leider Berrio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leider Berrio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leider Berrio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Sierra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Sierra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Sierra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Sierra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jhon Velez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Velez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jhon Velez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Velez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enrique Serje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Serje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enrique Serje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Serje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur etkili olacak
Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur etkili olacak
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!