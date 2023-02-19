Matias Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Cabrera 16 Mayıs 1986 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías Julio Cabrera Acevedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Cabrera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini corner association yapmaktadır. Matias Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 26 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Cabrera'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Cabrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MatiasCabrera_8

Matias Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Tanque Sisley

1 Ocak 2006 yılında CA Cerro

11 Ağu 2009 yılında Nacional

30 Ocak 2013 yılında Cagliari

1 Eylül 2014 yılında Estoril Praia

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2015 yılında Nacional

13 Temmuz 2016 yılında Defensor

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo Cali

15 Ocak 2020 yılında U. Concepción

18 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

9 Nisan 2021 yılında Defensor

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

26 Mayıs 2022 yılında CA Cerro

Matias Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Cabrera şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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