Sebastian Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Caceres 15 Ocak 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Cáceres Carranza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Caceres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Sebastian Caceres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Caceres'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CA Cerro

Sebastian Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Caceres şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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