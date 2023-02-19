Enzo Lemos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Lemos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Lemos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Lemos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Lemos 21 Ocak 2001 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Enzo Nicolás Lemos Paniagua şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Lemos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Enzo Lemos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Lemos'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Lemos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Lemos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Lemos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Lemos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ekim 2020 yılında Rocha FC

24 Ocak 2022 yılında Miramar

25 Ocak 2023 yılında CA Cerro

Enzo Lemos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Lemos şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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