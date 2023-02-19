Jose Tancredi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Tancredi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Tancredi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Tancredi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Tancredi 14 Şubat 1983 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da José Luis Tancredi Malatez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Tancredi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Tancredi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 7 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jose Tancredi'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Tancredi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Tancredi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Tancredi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Tancredi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Bella Vista

1 Ocak 2009 yılında Cúcuta Dep.

1 Mart 2010 yılında UTE

1 Temmuz 2010 yılında Quindío

1 Ocak 2011 yılında Millonarios

22 Temmuz 2013 yılında Patriotas

1 Ocak 2014 yılında Táchira

29 Ocak 2015 yılında CA Cerro

1 Temmuz 2015 yılında Magallanes CF

9 Temmuz 2016 yılında Racing Club

13 Ocak 2017 yılında CA Cerro

15 Temmuz 2017 yılında GV San José

11 Temmuz 2018 yılında Albion FC

7 Ocak 2019 yılında CA Cerro

Jose Tancredi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Tancredi şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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