Gabriel Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Araujo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Araujo 28 Mart 1993 tarihinde Paso de los Toros şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Araújo Soto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Araujo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Araujo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Araujo'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Araujoboyu ve yaşı kaç

Gabriel Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Nacional

20 Temmuz 2016 yılında Rampla Jrs

31 Aralık 2016 yılında Nacional

23 Şubat 2018 yılında Sud America

31 Aralık 2018 yılında Nacional

13 Mart 2019 yılında Central

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında CA Cerro

15 Şubat 2022 yılında Villa Española

4 Ocak 2023 yılında CA Cerro

Gabriel Araujo kimdir

Gabriel Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Araujo şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Nacional

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Gabriel Araujo nereli

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