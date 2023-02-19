Cristhian Tizon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristhian Tizon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristhian Tizon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristhian Tizon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristhian Tizon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristhian Tizon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristhian Tizon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristhian Tizon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristhian Tizon 26 Ocak 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Cristhian Andrés Tizón Correa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristhian Tizon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nuevo Futbol yapmaktadır. Cristhian Tizon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristhian Tizon'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristhian Tizonboyu ve yaşı kaç

Cristhian Tizon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristhian Tizon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristhian Tizon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristhian Tizon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Huracan Buceo

11 Nisan 2019 yılında Villa Española

4 Ocak 2022 yılında Cerro Largo

13 Ocak 2023 yılında CA Cerro

Cristhian Tizon kimdir

Cristhian Tizon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristhian Tizon şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Cristhian Tizon nereli

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