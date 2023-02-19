Franco Faria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Faria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franco Faria kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franco Faria ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franco Faria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Faria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Faria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Faria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Faria 29 Eylül 1992 tarihinde Suardi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Franco Miguel Faría şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Faria Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Faria, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Faria'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Fariaboyu ve yaşı kaç

Franco Faria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Faria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Franco Faria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Faria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CA Unión

1 Temmuz 2014 yılında 9 de Julio

30 Haziran 2015 yılında CA Unión

1 Ocak 2016 yılında Ind. Chivilcoy

30 Haziran 2016 yılında CA Unión

1 Temmuz 2016 yılında Union (S)

31 Aralık 2016 yılında CA Unión

27 Ocak 2017 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2017 yılında Venados FC

30 Haziran 2019 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2019 yılında Oaxaca

31 Aralık 2019 yılında UNAM Pumas

27 Şubat 2020 yılında Mushuc Runa SC

15 Mart 2021 yılında Central Norte

1 Ocak 2022 yılında Rafaela

6 Ocak 2023 yılında CA Cerro

Franco Faria kimdir

Franco Faria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Faria şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Franco Faria nereli

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