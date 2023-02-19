Lucas Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Rodriguez 8 Mayıs 1993 tarihinde Chuy şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Guzmán Rodríguez Cardoso şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Rodriguez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Lucas Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Rodriguez'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucas.r16/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/lucas.rodriguez.7503

Lucas Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Rentistas

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2017 yılında CA Atenas

23 Ocak 2019 yılında Boston River

5 Ocak 2020 yılında Danubio FC

4 Ocak 2021 yılında CA Mannucci

6 Ocak 2023 yılında CA Cerro

Lucas Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Rodriguez şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CA Fénix

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.