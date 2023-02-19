Gaston Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gaston Perez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gaston Perez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gaston Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Perez 19 Ekim 1999 tarihinde San Gregorio de Polanco şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Alejandro Pérez Conde şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Perez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nuevo Futbol yapmaktadır. Gaston Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaston Perez'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Perezboyu ve yaşı kaç

Gaston Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Gaston Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Liverpool FC

4 Ocak 2023 yılında CA Cerro

Gaston Perez kimdir

Gaston Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Perez şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liverpool FC Montevideo

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Gaston Perez nereli

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