Nicolas Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Suarez 29 Mayıs 1997 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Nicolás Suárez Álves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Suarez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Suarez'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2020 yılında Rocha FC

11 Şubat 2022 yılında Sud America

13 Ocak 2023 yılında CA Cerro

Nicolas Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Suarez şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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