Nicolas Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Cabral ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Cabral 9 Ekim 1999 tarihinde Pigüé (BA) şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Nicolás Cabral şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Cabral Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Cabral, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Cabral'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Cabralboyu ve yaşı kaç

Nicolas Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Nicolas Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Olimpo

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında General Diaz

8 Ocak 2023 yılında CA Cerro

Nicolas Cabral kimdir

Nicolas Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Cabral şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Nicolas Cabral nereli

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