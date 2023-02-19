Nahuel Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Acosta 11 Mayıs 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Nahuel Acosta Da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Acosta Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Nahuel Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nahuel Acosta'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nahuel Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Rentistas

26 Ağu 2021 yılında Sud America

31 Aralık 2021 yılında Rentistas

15 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2022 yılında Albion FC

5 Ocak 2023 yılında CA Cerro

Nahuel Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Acosta şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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