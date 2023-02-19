Hugo Magallanes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Magallanes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hugo Magallanes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hugo Magallanes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hugo Magallanes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Magallanes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Magallanes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Magallanes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Magallanes 26 Ağu 1997 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Alejandro Magallanes Silveira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Magallanes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Magallanes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Magallanes'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Magallanes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugomagallanes14/

Hugo Magallanesboyu ve yaşı kaç

Hugo Magallanes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Magallanes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Hugo Magallanes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Magallanes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cerro Largo

12 Temmuz 2016 yılında Ceará U20

1 Mart 2017 yılında Cerro Largo

1 Temmuz 2019 yılında Nacional

20 Ocak 2020 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2020 yılında Nacional

1 Ocak 2021 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2021 yılında Nacional

1 Temmuz 2021 yılında Querétaro FC

29 Temmuz 2021 yılında Patronato

31 Aralık 2021 yılında Querétaro FC

7 Ocak 2022 yılında Ayacucho FC

31 Aralık 2022 yılında Querétaro FC

6 Ocak 2023 yılında CA Cerro

31 Aralık 2023 yılında Querétaro FC

Hugo Magallanes kimdir

Hugo Magallanes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Magallanes şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boca Juniors de Melo, Melo Wanderers, Cerro Largo FC

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Hugo Magallanes nereli

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