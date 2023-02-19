Roberto Brum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Brum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Brum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Brum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Brum 5 Temmuz 1983 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Sebastián Brum Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Brum Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roberto Brum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 13 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Roberto Brum'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberto Brum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Brum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberto Brum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Brum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında CA Cerro

1 Ocak 2008 yılında Nacional

18 Temmuz 2009 yılında Olimpo

16 Temmuz 2011 yılında Argentinos Jrs.

31 Aralık 2011 yılında Olimpo

12 Ocak 2012 yılında Banfield

9 Ağu 2013 yılında Patronato

9 Ocak 2015 yılında Gimnasia

5 Temmuz 2016 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2018 yılında CA Temperley

10 Ağu 2020 yılında CA Atenas

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

13 Nisan 2021 yılında CA Cerro

Roberto Brum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Brum şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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