Andres Lamas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Lamas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Lamas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Lamas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Lamas 16 Ocak 1984 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Lamas Bervejillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Lamas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Andres Lamas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Lamas'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Lamas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Lamas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andres Lamas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Lamas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Ankaragücü

30 Haziran 2008 yılında Defensor

1 Temmuz 2008 yılında Recr. Huelva

1 Temmuz 2009 yılında Las Palmas

30 Haziran 2010 yılında Recr. Huelva

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2013 yılında Alcorcón

4 Ağu 2013 yılında Liverpool FC

28 Ocak 2014 yılında Independiente

6 Ağu 2014 yılında FC Luzern

27 Ocak 2015 yılında Barcelona SC

6 Ocak 2016 yılında Defensor

8 Ocak 2018 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2020 yılında Defensor

14 Şubat 2022 yılında CA Cerro

Andres Lamas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Lamas şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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