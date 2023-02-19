Jairo Coronel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jairo Coronel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jairo Coronel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jairo Coronel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jairo Coronel 4 Mart 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Jairo Nicolás Coronel Valdez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jairo Coronel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jairo Coronel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jairo Coronel'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jairo Coronel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jairo Coronel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jairo Coronel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jairo Coronel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2022 yılında Miramar

15 Temmuz 2022 yılında CA Atenas

31 Aralık 2022 yılında Miramar

6 Ocak 2023 yılında CA Cerro

Jairo Coronel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jairo Coronel şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.