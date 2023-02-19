Danilo Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Coccaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Coccaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Coccaro 22 Ağu 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Erardo Danilo Cóccaro Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Coccaro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danilo Coccaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Coccaro'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Coccaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Coccaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Coccaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Coccaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Progreso

1 Temmuz 2010 yılında Racing Club

10 Ağu 2011 yılında Rentistas

19 Haziran 2012 yılında Dinamo Minsk

29 Ağu 2013 yılında Rentistas

26 Temmuz 2016 yılında Fuerza Amarilla

25 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

30 Ağu 2017 yılında Progreso

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2019 yılında Bilinmiyor

15 Ocak 2020 yılında Villa Teresa

17 Ocak 2022 yılında CA Cerro

Danilo Coccaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Coccaro şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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