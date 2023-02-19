Danilo Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danilo Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danilo Coccaro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Danilo Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Coccaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Coccaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Coccaro 22 Ağu 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Erardo Danilo Cóccaro Díaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Coccaro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danilo Coccaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Coccaro'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danilo Coccaroboyu ve yaşı kaç

Danilo Coccaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Coccaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Danilo Coccaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Coccaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Progreso

1 Temmuz 2010 yılında Racing Club

10 Ağu 2011 yılında Rentistas

19 Haziran 2012 yılında Dinamo Minsk

29 Ağu 2013 yılında Rentistas

26 Temmuz 2016 yılında Fuerza Amarilla

25 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

30 Ağu 2017 yılında Progreso

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2019 yılında Bilinmiyor

15 Ocak 2020 yılında Villa Teresa

17 Ocak 2022 yılında CA Cerro

Danilo Coccaro kimdir

Danilo Coccaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Coccaro şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danilo Coccaro nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Son Haberler
Alfonso Simarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Simarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alfonso Simarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Simarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Scarpeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Scarpeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Scarpeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Scarpeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Homer Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Homer Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Homer Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Homer Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dany Rosero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dany Rosero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dany Rosero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dany Rosero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur etkili olacak
Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur etkili olacak
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Piltan isminin anlamı nedir, Piltan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!