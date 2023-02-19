Tabare Viudez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tabare Viudez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tabare Viudez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tabare Viudez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tabare Viudez 8 Eylül 1989 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Tabaré Uruguay Viúdez Mora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tabare Viudez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tabare Viudez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tabare Viudez'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tabare Viudez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/taba72

http://www.instagram.com/tabare_viudez

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Tabare Viudez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tabare Viudez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tabare Viudez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tabare Viudez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Defensor

4 Ağu 2008 yılında Milan

28 Ağu 2009 yılında Kulüpsüz

30 Ekim 2009 yılında Defensor

1 Temmuz 2010 yılında América

1 Ağu 2010 yılında Necaxa

31 Aralık 2010 yılında América

1 Ocak 2011 yılında Nacional

30 Haziran 2012 yılında América

9 Ağu 2012 yılında Kasımpaşa

14 Nisan 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında River Plate

25 Temmuz 2016 yılında Nacional

1 Ocak 2019 yılında Olimpia

16 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2020 yılında Defensor

19 Nisan 2021 yılında Rentistas

9 Şubat 2022 yılında CA Cerro

Tabare Viudez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tabare Viudez şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tabare Viudez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting

Uruguay Olimpiyat takımında 16 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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