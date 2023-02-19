Maximiliano Rao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Rao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Rao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Rao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Rao 22 Mart 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Gabriel Rao Cabrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Rao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Rao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Rao'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Rao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Rao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Rao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Rao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Wanderers

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2020 yılında Moca FC

1 Temmuz 2020 yılında Atl. Pantoja

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

11 Haziran 2021 yılında Mar de Fondo

28 Ocak 2023 yılında CA Cerro

Maximiliano Rao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Rao şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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