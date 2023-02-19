İgnacio Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Ojeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Ojeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Ojeda 4 Şubat 1999 tarihinde Cardona şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Ojeda Ferreira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Ojeda Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Promotions yapmaktadır. İgnacio Ojeda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Cerro futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Cerro takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Ojeda'nin Club Atlético Cerro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Ojeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Ojeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgnacio Ojeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Ojeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Villa Teresa

31 Aralık 2019 yılında Defensor B

13 Şubat 2021 yılında Guayaquil SC

7 Ocak 2023 yılında CA Cerro

İgnacio Ojeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Ojeda şuan Club Atlético Cerro takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.